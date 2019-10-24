الحمدان: #الفتح جاهز معنويًا لخطف نقاط #الفيحاء
بعد فوزه في الجولة الماضية

الحمدان: #الفتح جاهز معنويًا لخطف نقاط #الفيحاء

2019/10/25
الساعة 1:12 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

شدد المحلل الفني حمدان الحمدان على جاهزية الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح لمباراته ضد نظيره الفيحاء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث حمدان الحمدان عن المباراة قائلًا: “غياب عامر شفيع حارس مرمى الفيحاء مؤثر جدًا، والفتح يعتبر جاهز معنويًا، ورغبته بالفوز كبيرة”.

وتابع الحمدان خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”: “لن يكون هنالك تحفظ بين الفيحاء والفتح، وسيدخل النموذجي هذه المباراة بكل قوة”.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح قد حقق فوزه الأول في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الجولة الماضية بعد فوزه على العدالة بنتيجة 5/3، فيما تعادل الفيحاء ضد أبها.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز قبل الأخير في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 4 نقاط، فيما يتواجد الفيحاء في المركز الـ13 بـ6 نقاط.


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