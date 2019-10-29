الحمدان وروني وإبراهيما يتنافسون على جائزة أفضل هدف

المواطن - مروة نبيل

أعلن حساب الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم الثلاثاء، عن أفضل 3 أهداف ضمن منافسات الجولة الثامنة من المسابقة.

واختارت اللجنة الفنية في رابطة دوري المحترفين، هدف نجم نادي الفيحاء، التشيلي روني فرنانديز في شباك الفتح، خلال المباراة التي انتهت بفوز فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويُنافس على جائزة أفضل هدف في الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الهدف الذي سجله النجم عبدالله الحمدان ليقود فريقه الشباب للفوز على الوحدة بنتيجة 2/ 0.

كما يُنافس الهدف الذي أحرز نجم فريق الحزم إبراهيما تانديا في شباك النادي الأهلي على جائزة الأفضل ضمن منافسات الجولة الثامنة، في المباراة التي انتهت بفوز فريقه بهدفين مقابل هدف.

ومن المقرر أن تختار الجماهير أفضل هدف في الاستفتاء الذي طرحه حساب الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على “تويتر”، مساء اليوم الثلاثاء، وسيستمر لمدة 24 ساعة فقط.