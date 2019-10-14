الحميدي يبحث ميدانيًا تطوير ضفاف وادي المنسك ولعصان بعسير

الحميدي يبحث ميدانيًا تطوير ضفاف وادي المنسك ولعصان بعسير

2019/10/14
الساعة 5:43 مساءً
- ‎فيأخبار 13 منطقة, المراسلون, حصاد اليوم
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المواطن - حسن عسيري - أبها

وقف أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي على عدد من المواقع التي تعمل أمانة عسير على بحث تطويرها بضفاف وادي المنسك، ولعصان لمتابعة سير العمل في هذه المواقع.

ووجه الحميدي بسرعة إنهاء هذه المشاريع وفقًا لما هو مخطط له طبقًا لأفضل معايير الجودة، التي وضعتها الأمانة، كما استمع خلال الجولة إلى شرح مفصل عن المشاريع التي تقوم بها الأمانة من خلال تطوير وتحسين وادي المنسك ولعصان.

وأكد أمين عسير على حرص أمير المنطقة الأمير، تركي بن طلال بن عبدالعزيز على الزيارات الميدانية لكافة المشاريع في مدن ومحافظات ومراكز المنطقة والوقوف على احتياجات كل منها لتلبيتها، وتذليل العوائق التي تواجههم في تنمية كافة المرافق.

 


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