الحوثيون يعدمون 17 من عناصرهم في الضالع
رفضوا التوجه للقتال

الحوثيون يعدمون 17 من عناصرهم في الضالع

2019/10/19
الساعة 1:25 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أعدمت ميليشيات الحوثي، 17 من عناصرها كانوا يقاتلون في صفوفها بمديرية قعطبة شمال محافظة الضالع جنوب اليمن.

ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمني، عن مصادر محلية قولها إن الحوثيين أعدموا عناصرهم الـ17، بعد رفضهم تنفيذ أوامر “مشرفيهم” بالمحافظة للقتال في جبهة الفاخر بمديرية قعطبة.

وبحسب المصادر، ينتمي العناصر، الذين تمت تصفيتهم، لمحافظتي إب وذمار.

وكان الانقلابيون قد كثفوا حملاتهم للتجنيد الإجباري للمواطنين في منطقة العود بإب، عقب تلقيهم خلال الأيام الماضية، خسائر كبيرة على يد الجيش الوطني في الضالع.

إلى ذلك، فجرت الميليشيات جسراً على الطريق الرابط بين إب والضالع.

وبحسب مصادر محلية، قام الحوثيون بتفجير الجسر الرابط بين منطقة حمام مرخزه وحبيل السماعي على الخط العام الرابط بين الضالع – إب.

يذكر أن حالة من الرعب تعيشها الميليشيات نتيجة الهزائم المتلاحقة التي منيت بها خلال الأيام الماضية على أيدي أفراد القوات المشتركة في جميع جبهات الضالع.


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