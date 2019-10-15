الحوثيون يُفشلون اجتماع لجنة إعادة الانتشار في الحديدة

المواطن - متابعة

أفشلت ميليشيا الحوثي الانقلابية، للمرة الثانية على التوالي، عقد الاجتماع الثنائي الأول في مهمة الرئيس الجديد للجنة تنسيق إعادة الانتشار ورئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة الجنرال أباهيجيت جوها، الذي كان قد دعا لعقده اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة صباحاً على خطوط التماس بمدينة الحديدة غربي اليمن.

وقال العقيد وضاح الدبيش، الناطق باسم “قوات تحرير الساحل الغربي”: إن “الفريق الحكومي كان مساء الاثنين في طريقه لموقع عقد الاجتماع، وبالقرب من حدود التماس وتفاجأ أعضاء الوفد بمنع دخولهم بموجب تعليمات من رئيس لجنة إعادة الانتشار في الجانب الحوثي”. وأضاف الدبيش أن الوفد الحكومي قُوبل بالدبابات والعربات والجنود، بحسب ما نقلته عنه صحيفة “الشرق الأوسط”.

وأضاف الدبيش: “نحن أبلغنا البعثة الدولية أن هناك نوايا سيئة للميليشيات الحوثية، ونحملهم مسؤولية أي عمل عدائي ضد قواتنا، الذي سيؤدي إلى إلغاء اتفاقية السويد، وتجدد الأعمال القتالية. كما طلبنا من رئيس مركز العمليات المشترك تسجيل بلاغ خطي بأن الطرف الثاني لديه نوايا سيئة، وأنه السبب في تأجيل اللقاء بين ضباط الارتباط الميدانيين لتنفيذ آلية التهدئة وتعزيز وقف إطلاق النار”.

وأكد أن ما حدث الاثنين “دليل واضح على أن ميليشيا الحوثي لن تغير من سلوكها، وكالعادة تقوم بنسف اتفاق السويد وتعيده لنقطة الصفر، قارعةً طبول الحرب”، منوهاً بأنه “ما لم تغير الأمم المتحدة سلوكها، فلن تقف القوات المشتركة مكتوفة الأيدي لتنتظر حتى يتم استقالة الجنرال الثالث وترشيح الرابع والخامس والسادس”، وفقا لـ”العربية نت”.

وبحسب الدبيش، أبلغ مكتب المبعوث الدولي في صنعاء ومكتب الأمم المتحدة في عمان وفد الحكومة الشرعية باستيائهم من رد الحوثيين.