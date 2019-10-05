الخضيري لمرضى السكري: تجنبوا الإفراط في تناول التمر

الخضيري لمرضى السكري: تجنبوا الإفراط في تناول التمر

2019/10/05
الساعة 5:02 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكد الباحث المتخصّص في أمراض السرطان الدكتور فهد الخضيري، اليوم السبت، أن التمر يرفع السكر وبكل أنواعه ولا يختلف من ناحية السعرات.

وأوضح الخضيري في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع ”تويتر”، أن التمر يرفع مستوى السكر عن العسل والدبس وسكر الفواكه والسكر الأبيض وغيره.

ونضح الخضيري بقوله: “يجب تناول التمر باعتدال ضمن الحد المعقول الذي تحتاجه باليوم حسب نشاطك ولا يتجاوز ٦-٩ تمرات لمريض السكر باليوم”.

وأضاف الباحث الخضيري “أنه من ممكن الزيادة في تناول التمر لمن يبذل جهداً رياضياَ ومشياً وعملاً مرهقاً”.


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