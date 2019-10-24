الخطوط الجوية تهنئ صالح الجاسر بالثقة الملكية وسندي بديلًا له

الخطوط الجوية تهنئ صالح الجاسر بالثقة الملكية وسندي بديلًا له

2019/10/24
الساعة 10:05 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

هنأ مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، لتعيينه وزيراً للنقل بأمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ .

كما قدم المجلس الشكر والتقدير للجاسر عن الجهود المخلصة التي بذلها خلال توليه منصب مدير عام المؤسسة، مثمنًا ما جرى على يديه خلال تلك الفترة.

وأصدر المجلس برئاسة الدكتور غسان بن عبد الرحمن الشبل قراراً بتكليف عضو مجلس الإدارة المنتدب سامي بن علي سندي بمهام مدير عام المؤسسة.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أوامر ملكية تضمنت إعفاء معالي الدكتور نبيل بن محمد العامودي وزير النقل من منصبه، وتعيين المهندس صالح بن ناصر بن العلي الجاسر وزيرًا للنقل.


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