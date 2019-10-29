الخطيب يشكر آل الشيخ: مشاعر طيبة ورغبة صادقة في التآخي
بعد إرسال وفد للاطمئنان عليه

الخطيب يشكر آل الشيخ: مشاعر طيبة ورغبة صادقة في التآخي

2019/10/29
الساعة 6:47 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - مروة نبيل

قدم رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، محمود الخطيب الشكر لرئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ بعد اهتمامه بإرسال وفد للاطمئنان على صحته.

وأوضح موقع النادي الأهلي المصري الرسمي، أن تركي آل الشيخ حرص على إرسال وفد بـ”الورود” إلى منزل محمود الخطيب من أجل الاطمئنان على صحته بعد عمليات الحقن التي أجراها مؤخرًا، وتمنى له الشفاء.

وقال الخطيب عبر موقع الأهلي الرسمي: “أثمن وبكل تقدير ما أفاض به المستشار تركي آل الشيخ من مشاعر طيبة ورغبة صادقة في التآخي بما يعكس القيمة التاريخية للعلاقات الوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين مصر والسعودية”.

وكان تركي آل الشيخ قد وجه عدة رسائل إلى الخطيب خلال الفترة الماضية، حيث أعرب عن رفضه الإساءة له، وتمنى له الشفاء، بالإضافة إلى رسائله لجماهير المارد الأحمر، على هامش مبادرته لإنهاء الخلافات سواء مع المسؤولين أو المشجعين.


‎وسوم

هل قرأت هذا ؟
  • فيصل بافرط رئيسًا تنفيذياً لهيئة الترفيه بقرار من آل الشيخ
    •
  • 72 ساعة تفصل الهنود والباكستانيين عن مفاجأة آل الشيخ
    •
  • تركي آل الشيخ: كل من يصنع الفرحة بموسم الرياض له شكر مني ومن الملايين
    •
  • رسالة من آل الشيخ للمعلمين والمعلمات: سيبقى عطاؤكم مستقبلًا للوطن
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :