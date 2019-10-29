الخطيب يشكر آل الشيخ: مشاعر طيبة ورغبة صادقة في التآخي

المواطن - مروة نبيل

قدم رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، محمود الخطيب الشكر لرئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ بعد اهتمامه بإرسال وفد للاطمئنان على صحته.

وأوضح موقع النادي الأهلي المصري الرسمي، أن تركي آل الشيخ حرص على إرسال وفد بـ”الورود” إلى منزل محمود الخطيب من أجل الاطمئنان على صحته بعد عمليات الحقن التي أجراها مؤخرًا، وتمنى له الشفاء.

وقال الخطيب عبر موقع الأهلي الرسمي: “أثمن وبكل تقدير ما أفاض به المستشار تركي آل الشيخ من مشاعر طيبة ورغبة صادقة في التآخي بما يعكس القيمة التاريخية للعلاقات الوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين مصر والسعودية”.

وكان تركي آل الشيخ قد وجه عدة رسائل إلى الخطيب خلال الفترة الماضية، حيث أعرب عن رفضه الإساءة له، وتمنى له الشفاء، بالإضافة إلى رسائله لجماهير المارد الأحمر، على هامش مبادرته لإنهاء الخلافات سواء مع المسؤولين أو المشجعين.