الدعيع: تغريداتي فُهمت غلط.. لا أُقلل من #النصر

المواطن - مروة نبيل

أنهى حارس مرمى الهلال والسعودية السابق، محمد الدعيع، الجدل المثار على إهانته لنادي النصر عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وكتب الدعيع عبر حسابه الخاص على “تويتر”: “بعض الردود فهمت تغريداتي غلط وما أقصد الضعف لفريق النصر فريق كبير وله احترامه، ويكفي أن رئيسه الرمز رحمة الله عليه وطلع ماجد عبدالله”.

وتابع حارس مرمى الهلال السابق تغريدته قائلًا: “ولا أقلل من الفريق لا أنا ولا غيري بس في ضعفاء النفوس تصطاد في المياه العكرة”.

وكان الدعيع قد أثار غضب النصراويين عبر “تويتر”، بعدما كتب على حسابه: “دائمًا الشوط الأول إذا ما ضغطنا على (الفريق الضعيف).. يصير علينا أسد الشوط الثاني وهذا الذي صار”، الأمر الذي دفعه لتوضيح تغريدته.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد النصر بهدفين مقابل هدف على إستاد جامعة الملك سعود “محيط الرعب”، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.