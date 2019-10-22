الدعيع مشيًدا بأداء المعيوف: أنت عندي شيء كبير
بعد تأهل الهلال إلى نهائي آسيا

الدعيع مشيًدا بأداء المعيوف: أنت عندي شيء كبير

2019/10/22
الساعة 10:11 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أشاد حارس مرمى الهلال والمنتخب السعودي السابق، محمد الدعيع، بأداء عبدالله المعيوف خلال مباراة الزعيم ضد السد القطري اليوم.

ولعب الهلال ضد السد القطري على إستاد جامعة الملك سعود في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019، وانتهت المباراة بفوز الفريق الضيف بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتأهل الزعيم إلى النهائي بمجموع المباراتين بنتيجة 6/ 5.

وكتب الدعيع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بعد مباراة الهلال ضد السد القطري: “ألف ألف مبروك يا زعماء عقبال ما نفرح بالكأس”.

ونشر صورة حارس مرمى الهلال المعيوف، وعلق عليها قائلًا: “أنت غير الناس عندي أنت عندي شيء كبير.. ربي يوفقك عبدالله”.

وظهر المعيوف بمستوى جيد خلال مباراة الهلال ضد السد القطري اليوم، وذلك على الرغم من استقبال شباكه لـ4 أهداف؛ ما دفع الدعيع للإشادة به، خاصة أنه لعب دورًا كبيرًا في تأهل الزعيم إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2019.


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