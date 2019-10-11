الدفاع المدني يحذر أهالي تبوك من الأمطار : لا تجازفوا

المواطن - واس

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك اليوم , الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر بناءً على تحذير من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حول تعرض المنطقة لتقلبات جوية.

وأوضح نائب المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك ملازم أول رافع بن زايد العمري أنه بناءً على ماورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها الصادر اليوم عن وجود تنبيه متقدم يشير لتعرض المنطقة لنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية نتيجة الاتربة المثارة ومن المتوقع بمشيئة الله هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة خاصة على تبوك ومحافظات أملج و تيماء و حقل.

وأهاب الجميع بالتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة واللوحات الإعلانية و المجسمات الجمالية غير hgثابته عند هبوب الرياح وعدم المجازفة بعبور الاودية و مواقع تجمعات المياه ودخول الاودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول، و متابعة حالة الطقس و ما يصدر من تنبيهات و تحذيرات جوية على موقع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وبين أن مديرية الدفاع المدني بالمنطقة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء لما يرد من مستجدات و تغيرات في الحالة الجوية، والتنسيق مع الجهات المعنية بتدابير الدفاع المدني للاستعداد واعداد خطط الطوارئ و عمل غرف الطوارئ واللجنة الفورية بمنطقة تبوك والمحافظات والمراكز التابعة لها , راجياً من الله السلامة للجميع.