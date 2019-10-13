الدواعش يهربون من سجن عين عيسى بعد العدوان التركي

المواطن - متابعة

يبدو أن تحذيرات القوى الدولية من عودة الدواعش إلى سوريا باتت واقعًا لا هواجس بعد هروب عدد من سجناء داعش من السجن شديد التحصين الواقع في عين عيسى شمالي سوريا مستغلين العدوان التركي على المنطقة.

ونظم عناصر تنظيم داعش المحتجزون في سجن عين عيسى بريف الرقة الشمالي عصيانًا، خلص إلى إحراق السجن، فيما فرّ بعضهم مستغلين القصف التركي للمنطقة.

ويقع السجن في مدينة عين عيسى وبُني خصيصًا لتوقيف مقاتلي داعش الأجانب الذين اعتقلتهم القوات الكردية خلال مختلف الفترات في الحملات ضد التنظيم الإرهابي بشمال وشرق سوريا، حيث يقبع في السجن المذكور المئات من مسلحي التنظيم.