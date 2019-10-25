الدوري الإنجليزي .. ليستر سيتي يُمزق شباك ساوثهامبتون بتسعة أهداف

المواطن - محمد سمعه

تمكن نادي ليستر سيتي من الفوز بتسعة أهداف دون رد الجمعة على نادي ساوثهامبتون، ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل نادي ليستر سيتي خمسة أهداف في الشوط الأول بواسطة كل من بينجامين تشيلويل في الدقيقة العاشرة ويوري تليمانس في الدقيقة الـ17 واللاعب أيوزي بيريز هدفين في الدقيقتين الـ19 والـ39، بينما سجل جيمي فاردي الهدف الخامس في الشوط الأول بالدقيقة الـ45.

وفي الشوط الثاني تمكن نادي ليستر سيتي من إحراز أربعة أهداف عن طريق كل من أيوزي بيريز في الدقيقة الـ57 وجيمي فاردي هدفين في الدقيقتين الـ58 و94، بينما سجل جيمس ماديسون الهدف التاسع في الدقيقة الخامسة والثمانين.

أصبح رصيد ليستر سيتي بعد الفوز بتسعة أهداف 20 نقطة في المركز الثاني في الدوري الإنجليزي، بينما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 8 نقاط في المركز الثامن عشر.