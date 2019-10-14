الدوسري عن زيارة بوتين: قدرة فائقة للمملكة على تقوية عرى تحالفها الجديد

المواطن - الرياض

علق الكاتب في صحيفة الشرق الأوسط، سلمان الدوسري، على زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المملكة.

وقال الدوسري: يحسب للسعودية قدرتها الفائقة على تقوية عرى تحالفها الجديد مع دولة عظمى مثل روسيا، في الوقت الذي لا زالت تحافظ فيه على قوة تحالفاتها التاريخية الأخرى.

وأضاف: من واشنطن غربًا إلى موسكو شرقًا.. توسيع دائرة التحالفات سياسة سعودية ناجحة.

واستقبل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في قصر اليمامة لدى زيارته للمملكة.

وعقد خادم الحرمين الشريفين جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس بوتين بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث جرى استعراض علاقات الصداقة بين البلدين، وسبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في المجال النفطي، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الدولية ذات الاهتمام.