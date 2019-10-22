الدوسري يفتتح التسجيل.. والسد يحرز ثلاثية
مع بداية أحداث الشوط الأول

الدوسري يفتتح التسجيل.. والسد يحرز ثلاثية

2019/10/22
الساعة 7:53 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

بدأت مباراة الهلال ضد السد القطري بشكل سريع للغاية، حيث تقدم الزعيم بهدف، قبل أن يُسجل الفريق الضيف ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويلعب الهلال ضد السد القطري الآن على استاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وتمكن النجم سالم الدوسري من فض اشتباك التعادل السلبي في مباراة الهلال ضد السد القطري عند الدقيقة 13، قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء في الدقيقة 17، حولها أكرم عفيف إلى هدف، لتصبح النتيجة 1/1.

ولم يستمر التعادل الإيجابي في مباراة الهلال ضد السد القطري كثيرًا، حيث سجل نام تاي هي هدفًا ثانيًا في الدقيقة 19، قبل أن يُضيف حسن الهيدوس الهدف الثالث في الدقيقة 20، وتمكن الهلال من تقليص الفارق بعد أن أحرز الهدف الثاني عن طريق غوميز في الدقيقة 25.

يُذكر أن الزعيم قد حقق فوزًا كبيرًا في مباراة الهلال ضد السد القطري في ذهاب نصف نهائي آسيا، حيث فاز خارج أرضه بأربعة أهداف مقابل هدف، ليقترب من التأهل إلى المواجهة النهائية.


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