الدوسري يقتحم تشكيلة الأسبوع في آسيا

المواطن - مروة نبيل

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن تشكيلة الأسبوع في بطولة دوري أبطال آسيا 2019، والتي شهدت تواجد نجم الهلال سالم الدوسري.

وظهر سالم الدوسري بمستوى مميز خلال مباراة الهلال ضد السد القطري، ونجح في تسجيل هدف الزعيم الأول، ليقتحم تشكيلة الأسبوع في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

وجاءت التشكيلة المثالية لإياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2019، كالتالي؛ حارس مرمى أوراوا الياباني نيشيكاوا شوساكو، وفي الدفاع؛ رباعي خط دفاع جوانزو إيفرجراند الصيني؛ زهانغ لينبينغ، مي فانغ، بارك جيسو وتشون يي هاو.

وتواجد في التشكيلة المثالية أيضًا؛ لاعب أوراوا، دايكي هاشيوكي، نجم جونزاو، باولينهو، ونجم نادي الهلال سالم الدوسري، بجانب ثلاثي فريق السد القطري، غابي، حسن الهيدوس ونام تاي هي.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2019، على حساب السد القطري بنتيجة 6/5 بمجموع المباراتين، ويستعد لمواجهة أوراوا ريد دياموندز الياباني في المباراة النهائية.