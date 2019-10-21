الدولار يتجه نحو تسجيل أسوأ أداء شهري منذ يناير 2018

المواطن - متابعة

تعافى الدولار الأمريكي في تعاملات أمس الاثنين من خسائر تكبدها في وقت سابق، مع تجدد الشكوك التي تحيط بمفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، رغم أنه يتجه صوب أسوأ شهر له منذ يناير 2018 مع صعود الجنيه الإسترليني واليورو بفعل موجات متقطعة من التفاؤل حيال خروج بريطانيا من التكتل.

وحولت العملة الخضراء مسارها في التعاملات في أمريكا الشمالية بعد أن رفض جون بيركو رئيس مجلس العموم البريطاني السماح بإجراء تصويت على الاتفاق الذي توصل إليه رئيس الوزراء بوريس جونسون بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو ما يضاف إلى العوائق أمام المصادقة عليه بحلول مهلة تنتهي في 31 أكتوبر تشرين الأول.

ومقابل العملة الأمريكية، انخفض الجنيه الإسترليني في أحدث التعاملات 0.03 بالمائة إلى 1.2960 دولار بعد أن تخطى في وقت سابق مستوى 1.30 دولار للمرة الأولى في خمسة أشهر ونصف الشهر.

وتراجع اليورو 0.21 بالمائة إلى 1.1148 دولار بعد صعوده 2.26 بالمائة هذا الشهر بدعم من التفاؤل حيال الخروج البريطاني.