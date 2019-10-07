الذهب يرتفع قبل محادثات التجارة الصينية الأمريكية

الذهب يرتفع قبل محادثات التجارة الصينية الأمريكية

2019/10/07
الساعة 11:40 صباحًا
- ‎فياقتصاد, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع توخي المستثمرين الحذر قبل محادثات التجارة الصينية الأمريكية عقب تقرير ذكر أن بكين لن توافق على الأرجح على اتفاق تجاري واسع النطاق مع الولايات المتحدة .

وصعد سعر الذهب في التعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1505.38 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0612 بتوقيت جرينتش. وارتفعت أسعار المعدن الأصفر 0.5 بالمئة الأسبوع الماضي وسط مخاوف من تباطؤ النمو العالمي.

وارتفعت أسعار التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1 بالمئة إلى 1511 دولاراً للأوقية.

ومن المقرر أن تُعقد الجولة القادمة من محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين في واشنطن يومي 10 و11 أكتوبر تشرين الأول

رغم أن آمال تحقيق تقدم تبددت بعد تقرير قال إن المسؤولين الصينيين يريدون أن يكون نطاق مفاوضات هذا الأسبوع ضيقا.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 878.87 دولار، وفقدت الفضة 0.1 بالمئة إلى 17.45 دولار. ولم يطرأ تغير على البلاديوم عند 1665.67 دولار.


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