الرئاسة اللبنانية تكشف حقيقة رفض عون لقانون مكافحة الفساد

المواطن - متابعة

قالت الرئاسة اللبنانية، في بيان عاجل اليوم السبت، إن الرئيس اللبناني ميشال عون لم يرفض قانون مكافحة الفساد.

وأضافت الرئاسة اللبنانية أن ميشال عون رد القانون إلى البرلمان لتعديل عدة بنود.

وواصل المتظاهرون في لبنان السبت النزول إلى الشوارع وقطع الطرقات للمطالبة برحيل الطبقة السياسية لليوم العاشر على التوالي، في تحدٍّ للسياسيين والأحزاب ومناصريهم.

وتكتظ الشوارع والساحات في بيروت ومناطق أخرى من الشمال إلى الجنوب منذ 17 أكتوبر، بحراك شعبي نادر وعابر للطوائف على خلفية مطالب معيشية وإحباط من فساد السياسيين.

وحاول الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله الدفع إلى فضّ الحراك الشعبي، داعيًا مناصريه إلى مغادرة الشارع، إلا أن المشاركين في الحراك الشعبي رفضوا خطابه، وانقسم كذلك مناصروه.