الرئيس الفلسطيني: المنتخبان خرجا فائزين ونعتز بقدوم الأخضر

المواطن - محمد سمعه

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن إن مباراة المنتخب السعودي ونظيره الفلسطيني شهدت فوز الثنائي بغض النظر عن نتيجة التعادل السلبي.

وتحدث الرئيس محمود عباس بعد نهاية لقاء المنتخب السعودي والفلسطيني قائلًا: المنتخبان خرجا فائزين بغض النظر عن النتيجة ونفتخر ونعتز بقدوم المنتخب السعودي إلى فلسطين، وهذا يُجسد العلاقة التاريخية بين البلدين.

وكان المنتخب السعودي تعادل بدون أهداف مع المنتخب الفلسطيني في المباراة التي أُقيمت اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا على ملعب فيصل الحسيني بمدينة رام الله الفلسطينية.

وسيواجه المنتخب السعودي، نظيره منتخب أوزبكستان يوم 14 نوفمبر المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات آسيا.