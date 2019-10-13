الرئيس الفلسطيني: زيارة الأخضر أسعدت شعبنا

المواطن - محمد سمعه

أوضح الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن، أنه سعيد ومُعتز بزيارة المنتخب السعودي للأراضي الفلسطينية، مؤكدًا أن الزيارة تُثبت قوة العلاقة مع المملكة وعدم تغير مواقفها مع دولة فلسطين.

وقال الرئيس الفلسطيني: العلاقة قوة بيننا وبين المملكة، وهي علاقة تاريخية منذ تأسيس القضية الفلسطينية والمملكة لم تتغير مواقفها التي سمعناها من الملك المؤسس المرحوم عبدالعزيز آل سعود إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بخصوص أن القضية الفلسطينية هي في قلب كل مواطن سعودي.

وأكمل الرئيس الفلسطيني حديثه قائلًا: دائمًا يقولون لنا في المملكة بأنهم معنا بكل ما نريد ونُقرر، والمملكة كانت تستشعر ما نريد وتُلبيه على الفور.

وتابع الرئيس محمود عباس: ما نسمعه منذ عهد الملك المؤسس مرورًا بكل الملوك والأمراء حتى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، لم يتغير، كذلك مواقف الشعب السعودي ثابتة ومواقفهم حول القضية الفلسطينية سباقة.

واختتم الرئيس محمود عباس تصريحاته قائلًا: قدوم المنتخب السعودي أسعد الشعب الفلسطيني.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن استقبل في مكتبه، ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ورحب الرئيس الفلسطيني ببعثة الأخضر، معربًا عن سعادته بتواجد المنتخب السعودي في فلسطين.

وقدم ياسر المسحل بالغ شكره للحكومة الفلسطينية والاتحاد الفلسطيني لكرة القدم على الاستقبال وتسهيل الدخول إلى فلسطين.

وأهدى الرئيس الفلسطيني درعًا تذكاريًّا لرئيس اتحاد القدم، بينما قدم المسحل قميص المنتخب السعودي موقعًا من لاعبي الأخضر كهدية إلى رئيس فلسطين.