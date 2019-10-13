الرئيس الفلسطيني يُرحب ببعثة الأخضر ويُهدي المسحل درعًا تذكاريًا

المواطن - محمد سمعه

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن في مكتبه، ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ورحب الرئيس الفلسطيني ببعثة الأخضر معربًا عن سعادته بتواجد المنتخب السعودي في فلسطين.

وقدم ياسر المسحل بالغ شكره للحكومة الفلسطينية والاتحاد الفلسطيني لكرة القدم على الاستقبال وتسهيل الدخول إلى فلسطين.

وأهدى الرئيس الفلسطيني درعًا تذكاريًا لرئيس اتحاد القدم، بينما قدم المسحل قميص المنتخب السعودي موقعًا من لاعبي الأخضر كهدية إلى رئيس فلسطين.

وحضر اللقاء جبريل الرجوب رئيس اتحاد القدم الفلسطيني مع تواجد لكبار مسؤولي السلطة الفلسطينية ومجموعة من أعضاء الاتحاد السعودي لكرة القدم.