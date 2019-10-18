الرائد والفوز الثاني ضد النصر

المواطن - مروة نبيل

يحتضن استاد مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، مساء يوم غد السبت، مباراة الرائد ضد النصر ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الرائد ضد النصر

ولعب الرائد ضد النصر 22 مباراة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تفوقًا كاسحًا للفريق الأول لكرة القدم بالعالمي، حيث نجح في الفوز 17 مرة.

وتمكن الفريق الريداوي من الفوز مرة واحدة فقط، وانتهت 4 مباريات لفريق الرائد ضد النصر في الدوري السعودي للمحترفين بالتعادل.

وقبل مباراة الرائد ضد النصر المقبلة، يتواجد الفريق الريداوي في المركز الـ13 بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 5 نقاط، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي في المركز الثامن بـ8 نقاط.