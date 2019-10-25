الرائد يخطف الفوز من ضمك بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

تمكن نادي الرائد من تحقيق فوز مهم اليوم على حساب نادي ضمك بهدف دون رد، ضمن لقاءات الجولة الثامنة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل اللاعب المغربي محمد فوزير الهدف الوحيد في اللقاء لصالح نادي الرائد من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة والخمسين.

وفشلت محاولات نادي ضمك وذلك من أجل إحراز الهدف الأول وهدف التعادل، لكن دفاع الرائد تعامل مع محاولات ضمك بنجاح كبير لينتهي اللقاء بفوز الرائد بهدف دون رد.

وأصبح رصيد الرائد بعد الفوز 8 نقاط في المركز الثاني عشر، بينما تجمد رصيد ضمك عند 4 نقاط في المركز السادس عشر.

من ناحية أخرى، فاز نادي الفيحاء على الفتح بثلاثية مقابل هدف اليوم، وذلك ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم نادي الفتح بالهدف الأول عبر اللاعب مروان سعدان من ركلة جزاء في الدقيقة العشرين.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الفتح بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، قلب نادي الفيحاء الطاولة على الفتح وتمكن من إحراز ثلاثة أهداف، حيث سجل اللاعب صامويل أوسو الهدف الأول للفيحاء في الدقيقة الثامنة والأربعين بطريقة جميلة.

وواصل نادي الفيحاء ضغطه، حتى تمكن اللاعب سامي محمد الخيبري من إحراز الهدف الثاني للبرتقالي في الدقيقة الحادية والخمسين.

واختتم اللاعب روني فيرنانديز أهداف المباراة بإحرازه الهدف الثالث بطريقة جميلة بعد تلاعبه بدفاع نادي الفتح في الدقيقة السادسة والسبعين.

وأصبح رصيد الفيحاء بعد الفوز 9 نقاط في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد الفتح عند أربع نقاط في المركز الخامس عشر “قبل الأخير” في جدول ترتيب أندية دوري المحترفين.