الرائد ينجو من فخ الهزيمة أمام الفتح بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة الفتح والرائد- منذ قليل- في الجولة السادسة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق.

وبدأت المباراة بضغط هجومي من قبل نادي الرائد، حيث نجح الرائد في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب ماركو بيريز في الدقيقة الثلاثين.

ونجح الفتح سريعًا في إدراك هدف التعادل عبر اللاعب ميتشيل فريدي في الدقيقة الـ34.

وضغط الفتح سريعًا من أجل استغلال تفوقه الهجومي حتى نجح اللاعب علي أحمد الزقعان في إضافة ثاني الأهداف للفتح بالدقيقة الـ42.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الفتح والرائد بتقدم الأول بثنائية مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني، كثف نادي الرائد من محاولاته الهجومية حتى تمكن اللاعب المغربي محمد فوزير من إحراز هدف التعادل للرائد بالدقيقة الثانية والتسعين.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق، في لقاء أُقيم على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

وأصبح رصيد الفتح بعد التعادل نقطة في المركز السادس عشر، بينما أصبح رصيد الرائد 5 نقاط في المركز الثالث عشر.