الرابطة تُناقش زيادة المداخيل مع رؤساء أندية دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

اجتمعت رابطة الدوري السعودي للمحترفين مع رؤساء أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ وذلك لبحث زيادة مداخيل دوري المحترفين خلال الفترة المقبلة.

وذكر الحساب الرسمي لرابطة الدوري عبر تويتر أن مسلي آل معمر رئيس الرابطة حضر للاجتماع رفقة عبدالعزيز الحميدي المدير التنفيذي للرابطة ومعيض الشهري ممثل الاتحاد السعودي لكرة القدم، إضافة إلى ممثلي 15 ناديًا باستثناء ممثل نادي الفتح الذي اعتذر عن الحضور.

واعتمد مجلس الرابطة جدول الأعمال المقرر له في بداية انعقاده إلى جانب مصادقة الأعضاء على محضر الاجتماع السابق للرابطة الذي تم انعقاده في 17 أغسطس الماضي.

وأقر المجلس تشكيل لجنة رباعية لبحث سبل زيادة المداخيل الخاصة بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث ستكون اللجنة مكونة من خالد البلطان رئيس الشباب، فهد بن نافل رئيس الهلال، خالد الدبل رئيس نادي الاتفاق، عبدالعزيز الحميدي المدير التنفيذي للرابطة.