الراجحي يحافظ على صدارته لـ رالي القصيم رغم المصاعب والتأخيرات

المواطن - القصيم

نجح السائق يزيد بن مُحمد الراجحي في الخُروج من مأزق التأخيرات الناجمة عن الصعوبات الملاحية وتعطل محور نقل الحركة، إذ حافظ على صدارته للترتيب العام لفئة السيارات في المرحلة الخاصة الثانية من رالي القصيم، الجولة الثانية من بُطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية، والتي أُقيمت اليوم الجُمعة.

واجتاز الراجحي المرحلة الخاصة الثانية الصحراوية “أم سدرة” بتوقيت 1:46:43 ساعة، بمُعاونة الملاح الأيرلندي مايكل أور، وبذلك يُحافظ سائق تويوتا “هايلوكس” على صدارته للترتيب العام بفارق 3:23 دقائق عن أقرب مُنافسيه، مُواطنه ياسر بن سعيدان وملّاحه البُرتُغالي باولو فيوزا، في سيارة ميني “أول 4 رايسينغ” من تحضير فريق “أكس- رايد” الألماني.

وقال الراجحي بعد انتهاء المرحلة: “لا أعتقد بأن اليوم كان جيدًا، لكني سعيد بالحفاظ على صدارة الترتيب العام بعد يومٍ شاق، غدًا سيكون يومًا مُختلفًا وآمل تقديم أداءٍ أفضل إن شاء الله”، علمًا بأن أور يجلس إلى جانب الراجحي للمرة الثانية في أقل من شهر، إذ يسعى الأيرلندي لزيادة خبراته في الراليات الصحراوية.

ويُعتبر الراجحي وابن سعيدان من أبرز الأسماء السعودية في عالم الراليات الصحراوية حاليًّا، ومن أبرزها أيضًا للمُنافسة على لقب الرالي، الذي يُنظِّمُه الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية، برئاسة صاحب السُمو الملكي الأمير خالد بن سُلطان العبدالله الفيصل.

وأنهى السائق الإماراتي الشيخ خالد بن فيصل القاسمي، في سيارة بيجو “2008 دي كاي آر” وبألوان فريق “أبو ظبي للسباقات” مرحلة اليوم ثالثًا في الترتيب العام، برفقة ملّاحه الفرنسي زافييه بانسيري، ومُسجِّلًا 1:52:03 ساعة، علمًا بأنه أنهى المرحلة الخاصة الاستعراضية الخاصة بالجُمهور عاشرًا.

وذهب لقب السائق الأسرع في فئة “تي 3” خلال هذه المرحلة إلى خليل التُويجري، الذي يتقدَّم الآن بـ4:45 دقائق عن صالح السيف، بينما يحتل يوسف الضيف المركز الثالث. لم تكُن تأدية سامي الغفري، الذي كان مُتصدِّرًا لفئة “تي 3” الخاصة بالعربات الصحراوية المكشوفة “باغي”، في أعلى مُستوياتها، إذ تأخَّر سائق سيارة “كان أم”، “مافريك أكس 3” داخل المرحلة لساعتَين، فضلًا عن تلقيه عُقوبة زمنية بإضافة ساعةٍ إلى توقيته؛ مما أدى لتراجعه لذيل الترتيب العام.

بالانتقال إلى فئة الدرّاجات النارية، حافظ الدرّاج الإماراتي مُحمَّد البلوشي على صدارته للترتيب العام، حيث يبتعد درّاج “كاي تي إم- 450 رالي” بفارق 4:17 دقائق السائق السعودي مشعل الغُنيم، ورفع الإماراتي صدارته في الترتيب العام إلى 5:28 دقيقة عندما طُبِّقت العُقوبات الزمنية، في حين احتل الدرّاج الإماراتي عبدالله بن دخان المركز الثالث على درّاجة ياماها.

أما في فئة الدرّاجات النارية رُباعية العجلات “كوادز”، فقد حافظ الدرّاج السعودي عبدالمجيد الخُليفي على صدارة الترتيب العام للفئة، إذ رفعها إلى 1:11:13 ساعة، مُقدمًا استعراضًا قويًّا لقُدراته وقُدرات مُطيته “ياماها”، وصعد الدرّاج السعودي سُلطان المسعود من المركز الخامس إلى الثاني، بينما أنهى الدرّاج عبدالمجيد بن الصُميدع المرحلة ثالثًا.

يقام رالي القصيم بتنظيم الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية، برئاسة صاحب السُمو الملكي الأمير خالد بن سُلطان العبدالله الفيصل، وبدعم من الهيئة العامة للرياضة ورعاية عبداللطيف جميل للسيارات، ومجموعة “أم بي سي” الإعلامية، العربية للإعلانات الخارجية، والمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق.

تُختتم مُنافسات الرالي بخوض المُشاركين لمرحلةٍ خاصة ثانية أخيرة، ومسافتها 200 كيلومتر، تنطلق من الشماسية صباح يوم السبت، على أن يُقام عقبها حفل اختتام الرالي وتوزيع الكؤوس على الفائزين في بريدة في الساعة السادسة وعشر دقائق مساءً.