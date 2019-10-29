الرميان: أرامكو سيكون بها مساهمون من المؤسسات قريباً

الرميان: أرامكو سيكون بها مساهمون من المؤسسات قريباً

2019/10/29
الساعة 12:49 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

قال رئيس صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان إن أرامكو سيكون بها المزيد من المساهمين من المؤسسات قريباً.

وأضاف الرميان، الذي يرأس أيضا مجلس إدارة أرامكو خلال جلسة نقاش في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار المنعقد في الرياض، إن فصل أرامكو عن وزارة الطاقة كان لمنع تضارب المصالح.

من جهته قال يريل ديميترييف، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي والضيف المشارك في فعاليات “مبادرة مستقبل الاستثمار 2019″ إن عدد من صناديق التقاعد الروسية مهتمة بالاستثمار في الطرح العام الأولي لأرامكو، مؤكداً أن الصندوق بصدد تشكيل كونسورتيوم من المستثمرين من أجل أرامكو”.

ويشمل برنامج المبادرة عدداً من جلسات النقاش يشارك فيها 300 متحدث من صناع القرار ومستثمرين وخبراء من أكثر من 30 دولة، مما يعكس التوجه العالمي للحدث، إذ تبلغ نسبة ممثلي قارة أمريكا الشمالية 39%، بينما يأتي 20% من حضور المبادرة من أوروبا، وتحوز آسيا نسبة 19% من المتحدثين، بينما كانت نسبتهم من دول منطقة الشرق الأوسط قرابة 15%، كما أكد أكثر من 6000 شخص حضورهم مبادرة مستقبل الاستثمار.


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