الرميان: تأسيس مؤسسة مستقلة لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار

المواطن - الرياض

كشف محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، أنه سيتم تأسيس مؤسسة مستقلة لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار لتمارس عملها باستقلالية.

وأضاف خلال افتتاحه صباح اليوم مؤتمر مستقبل الاستثمار في الرياض، أن ذلك يأتي استجابة لما تمر به الساحة الاستثمارية العالمية.

وتابع الرميان قائلاً: “أطلقنا ⁧‫مبادرة مستقبل الاستثمار⁩ استجابة منا لما تمر به الساحة الاستثمارية العالمية من تغييرات كبيرة في السنوات الأخيرة”.

وبيّن الرميان: “نؤمن أن للاستثمار القدرة على تحويل مستقبل مجتمعاتنا، وبمقدورنا أن ندفع ⁧‫المستقبل⁩ نحو الكثير من الفرص العظيمة”.

وأضاف ستجمع مبادرة مستقبل الاستثمار نخبة من صناع القرار و‫المستثمرين⁩ والخبراء الدوليين، للتعرف على التوجهات والفرص ‫الاقتصادية⁩ المستقبلية.