الرميان: نسعى إلى إيجاد وظائف ونمو الناتج المحلي الإجمالي

المواطن - الرياض

أكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة، رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو ياسر بن عثمان الرميان أن المملكة تسعى إلى توفير المزيد من الوظائف ونمو الناتج المحلي الإجمالي والاستفادة من كل العوامل الاقتصادية التي تعود بالفائدة على المجتمع وتحقق جميع هذه الأهداف.

وقال الرميان في الجلسة الأولى من جلسات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي عقد اليوم في الرياض إن هناك منظورًا طويل الأجل، لقيادة التغيرات بين الاستثمارات والصناديق السيادية والاستثمارية والشركات، حاثًا هذه الأطراف لتكون قوة لا تقتصر في مجالي الاقتصاد والمال.

وتابع أن هناك عددًا من العناصر تؤثر بشكل سلبي أو إيجابي، مثل الحرب التجارية؛ بين الصين والولايات المتحدة، فهي عامل كبير لا يقتصر تأثيره على البلدين، وإنما يمتد إلى العالم أجمع.

وفي حديثه حول شركة أرامكو السعودية أفاد الرميان بحصول الشركة على المزيد من المؤسسات المساهمة مستقبلًا، لافتاً النظر إلى أن فصل أرامكو عن وزارة الطاقة كان لمنع تضارب المصالح.