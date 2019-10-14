الرميان : المملكة استثمرت 2.5 مليار دولار في الاقتصاد الروسي

الرميان : المملكة استثمرت 2.5 مليار دولار في الاقتصاد الروسي

2019/10/14
الساعة 2:37 مساءً
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المواطن - الرياض

أكد رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو ياسر الرميان أن المملكة تعمل منذ 3 سنوات على طرح اكتتاب أرامكو الذي سيكون الأضخم على مستوى العالم بحسب القيمة السوقية.

وقال الرميان في افتتاح منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي – الروسي الذي انطلقت أعماله صباح اليوم إنه تم الاشتغال على مسار طرح أرامكو لمدة 3 سنوات، وتم توقيف المسار لشراء حصة صندوق الاستثمارات العامة  في سابك، مبينًا أن هذا الموضوع انتهي وباقٍ فقط بعض الموافقات.

وقال: “على ما أعتقد أن الإعلان عن النية للطرح سيكون قريبًا جدًا جدًا وخططنا تسير في الطريق الصحيح”.

وحول الاستثمارات في روسيا قال الرميان: إن المملكة استثمرت 2.5 مليار دولار في الاقتصاد الروسي.

ومن المتوقع أن تشهد زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المملكة اليوم التوقيع على قرابة 30 اتفاقية ومذكرة تفاهم ثنائية في كافة المجالات.

ومن المقرر كذلك أن تعلن أرامكو عن أول استثماراتها في روسيا خلال هذه الزيارة.


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