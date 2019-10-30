الرياض أول مدينة بالشرق الأوسط تستضيف بينالي بينالسور العالمي
خطوة نوعيّة تعكس الثراء الثقافي الذي تعيشه المملكة

الرياض أول مدينة بالشرق الأوسط تستضيف بينالي بينالسور العالمي

2019/10/30
الساعة 10:10 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الثقافة عن استضافة بينالي “بينالسور” العالمي للفن المعاصر، يوم الثلاثاء المقبل، في المتحف الوطني بالرياض، ويستمر لمدة شهر، بمشاركة نخبة من الفنانين العالميين من بينهم أربعة فنانين سعوديين يقدمون 16 عملًا إبداعيًّا.

وقالت وزارة الثقافة في سلسلة تغريدات عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “تنقّل بينالي بينالسور في دورته الحالية بين قارات العالم منذ انطلاقته في الأرجنتين شهر يونيو الماضي”.

وأضافت الوزارة: تعد مدينة الرياض أول مدينة في الشرق الأوسط تستقبل البينالي وتحتفي بأعماله الفنية، في خطوة نوعيّة تعكس الثراء الثقافي الذي تعيشه المملكة في ظل رؤية 2030.


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