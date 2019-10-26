الزعاق: إعصار كيار قفز إلى الدرجة الرابعة بسرعة 115 عقدة

المواطن - الرياض

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء الدكتور خالد الزعاق، أن الإعصار كيار تطور بسرعة إلى الدرجة الرابعة متجهًا نحو سلطنة عمان.

وقال الزعاق: تطورات سريعة لإعصار كيار في بحر العرب؛ حيث تجاوز الدرجة الثانية إلى الرابعة دون المرور على الثالثة بسرعة دوران بلغت 115 عقدة، ويتحرك بشكل رحوي نحو سلطنة عمان وتحديدًا ناحية سواحل مصيرة وظفار.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة كان قد أكدت أن الحالة المدارية في بحر العرب لن يكون لها تأثير مباشر على أجواء المملكة.

وأشارت الهيئة في تقرير لها إلى أن المتابعة المستمرة لمستجدات الحالة وتحليل خرائط الطقس وصور الأقمار الصناعية تشير إلى أن الحالة وأطلق عليها اسم “كيار- KYARR” وموقعها عند خط عرض 16.1 درجة شمالًا وخط طول 71.8 درجة شرقاً وتقدر سرعة الرياح حول مركزها (70- 75) عقدة- (125- 135) كيلو مترًا في الساعة تتحرك باتجاه الغرب إلى الشمال الغربي داخل بحر العرب، ويتوقع أن تتطور الحالة خلال 24 ساعة القادمة داخل بحر العرب دون أن تؤثر على أجواء المملكة.