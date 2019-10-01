الزعاق: الشتاء سيتأخر وتطول مدته

الزعاق: الشتاء سيتأخر وتطول مدته

2019/10/01
الساعة 11:45 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

كشف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك خالد الزعاق، عن توقعاته المبدئية للشتاء القادم.

وقال الزعاق خلال تصريحات إلى قناة إم بي سي: إن الشتاء سيتأخر عن المعتاد، كما ستطول مدته على غير عادته، ولكن البرودة ستكون معتادة وطبيعية.

ولفت الزعاق إلى أنه ما زالت كِفّة الأمطار تميل إلى المبشرات، متابعًا: نعيش خلال هذه الأيام موسم وسوم الوسم، ومؤشراته أن موسم الشتاء القادم سيتأخر دخوله عن موعده لمدة أسبوعين، فالبرودة الحقيقة لن تظهر إلا منتصف شهر ديسمبر أي بعد شهرين ونصف، وسيطول على غير عادته.


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