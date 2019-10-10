الزعاق يحذر من ناصوف الصفري: هذا سببه

المواطن - الرياض

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن خلال هذه الأيام تزداد الإصابات بالزكام والحساسية وخاصة الصدر.

وأضاف الزعاق أن الإصابات تنتشر على شريحة عريضة من الناس بالذات الأطفال ويسمى عند العامة بـ” ناصوف الصفري” أي انتصاف موسم الصفري وقوته وبعد أسبوعين تقريبًا ينتهي هذا الموسم.

وتابع أن سبب ناصوف الصفري هو التقلبات الجوية غير المستقرة على وتيرة واحدة.

في سياق متصل، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة وتبوك ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية لتلك المناطق.

كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة على أجزاء من مناطق الجوف، وحائل والحدود الشمالية والقصيم والرياض والشرقية.