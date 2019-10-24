الزمالك ضد جينيراسيون .. الأبيض يخطف التأهل بهدف عكسي

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة الزمالك ضد جينيراسيون فوت السنغالي التي أُقيمت، مساء يوم الخميس، على ملعب السلام، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا بفوز الفريق الأبيض بهدف دون رد.

الزمالك يتقدم

وبدأت مباراة الزمالك ضد جينيراسيون فوت بشكل سريع خاصة من الفريق الضيف، وتصدى حارس مرمى الأبيض محمد عواد لأكثر من كرة عرضية، ليحافظ على نظافة شباكه.

وسجل لاعب الفريق السنغالي جابريل ديوب هدفًا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 19 بعد مزاحمة على الكرة من مصطفى محمد، وحاول الأبيض تعزيز تقدمه، ولكن عبدالله جمعة أهدر الفرصة، قبل أن ينقذ عواد كرة خطيرة.

وحاول الأبيض السيطرة على اللعب، وأهدر لاعبه أشرف بن شرقي كرة رأسية، وأضاع زيزو انفرادًا، قبل أن يتألق عواد ويبعد فرصة من الفريق السنغالي، لينتهي الشوط الأول من مباراة الزمالك ضد جينيراسيون فوت بتقدم أصحاب الأرض.

الزمالك ضد جينيراسيون

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل عواد تألقه وأبعد فرصة خطيرة، وحصل الأبيض على ركلة جزاء في الدقيقة 65 من أحداث مباراة الزمالك ضد جينيراسيون ولكن المدافع محمود علاء أهدرها.

واستمرت محاولات الفريقين بحثًا عن تسجيل هدف جديد، وخطف بطاقة التأهل، ولكن لم تنجح محاولاتهما، لتنتهي مباراة الزمالك ضد جينيراسيون فوت بفوز الأبيض بهدف نظيف وصعوده إلى دور المجموعات.

وكانت مباراة الزمالك ضد جينيراسيون فوت في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا قد انتهت بهزيمة الأبيض 2/1، قبل أن يفوز في الإياب بهدف نظيف، ليخطف بطاقة التأهل؛ ويتواجد في المجموعة الأولى مع مازيمبي، بريميرو دي أوجوستو وزيسكو.