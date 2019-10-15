السبب الحقيقي وراء تعثر مفاوضات #الأهلي مع جروس

المواطن - محمد سمعه

حاول مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة أحمد الصائغ التعاقد مع المدرب السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق لنادي الزمالك المصري من أجل تدريب الفريق الأول.

ومنذ إقالة المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش من تدريب الأهلي، ويبحث مجلس إدارة الراقي عن التعاقد مع مدرب أجنبي جيد لتحقيق طموحات الراقي في الموسم الجاري.

وكشف المصري محمد حبشي وكيل أعمال جروس في تصريحات إعلامية أن المدرب السويسري لن يتفاوض مجددًا مع إدارة الأهلي لتدريب الراقي.

وأضاف حبشي أن السبب الرئيسي وراء تعثر مفاوضات إدارة الأهلي مع جروس أن الإدارة لم تنجح في تلبية مطالب خاصة لـ جروس في عقده الجديد مع الراقي مما جعل المدرب يشعر بأن الأمر لن يكون مجديًا له عند تدريب الراقي.

وكانت القصة بدأت عندما اتجه وفد من الأهلي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل التفاوض مع جروس لتدريب الراقي، حيث تم الاتفاق على مقابل مالي معين يصل إلى مليون ونصف المليون دولار أمريكي.

وعاد جروس بعد ذلك وطلب الحصول على مليوني ونصف المليون دولار، وهو ما وافقت عليه إدارة الأهلي مجددًا، لكن المدرب السويسري فضّل بعد ذلك عدم استكمال المفاوضات.

وستتجه إدارة الأهلي خلال الفترة المقبلة للدخول في مرحلة المفاوضات مع المدرب الأوروغوياني دييغو ألونسو المدير الفني السابق لنادي مونتيري المكسيكي.