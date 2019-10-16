السبب وراء عدم اعتماد اتحاد القدم الآسيوي لـ VAR
في نهائي دوري أبطال آسيا

السبب وراء عدم اعتماد اتحاد القدم الآسيوي لـ VAR

2019/10/17
الساعة 12:19 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

كشف إعلامي رياضي، عن سبب عدم اعتماد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لتقنية حكم الفيديو المساعد الـVAR خلال نهائي دوري أبطال آسيا في العام الجاري.

وقال الإعلامي سلطان المهوس في تصريحات إعلامية: تم اعتماد بطولة دوري أبطال آسيا من قبل المكتب التنفيذي ولجنة المسابقات ولم يتم اعتماد تقنية الـVAR في نسخة 2019 من دوري أبطال آسيا.

وأضاف سلطان المهوس: تم اعتماد فقط الحكم الخامس بداية من دور ربع النهائي.

وأثار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حالة من الجدل مؤخرًا، بسبب رفضه تطبيق تقنية الفيديو VAR في نهائي بطولة دوري الأبطال هذا الموسم.

وانتقد الإعلامي الرياضي نبيل نقشبندي قرار الاتحاد القاري، وقال خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”: “عدم اعتماد تقنية الـVAR في دوري أبطال آسيا خطأ غير مبرر من الاتحاد الآسيوي”.

وأبدى الإعلامي الرياضي تركي السالم استياءه من هذا القرار، وعلق قائلًا: “الاتحاد الآسيوي يثير اللغط والشبهة بالاستمرار دون استخدام تقنية الـVAR في بطولة دوري أبطال آسيا”.

وكانت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد رفضت رسميًّا تطبيق تقنية الفيديو في نهائي دوري الأبطال، فيما قررت تطبيق الـVAR بشكل كامل في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، التي ستُقام في تايلاند 2020.


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