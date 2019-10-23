السديس لخطباء الحرم المكي الجدد : عليكم بمنهج الوسطية والاعتدال

المواطن - مكة المكرمة

أوصى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أصحاب الفضيلة الخطباء الجدد التي صدرت الموافقة الكريمة على تعيينهم مؤخرًا في الحرم المكي الشريف بتمثيل منبري المسجد الحرام، والمسجد النبوي خير تمثيل، لأنها تهمّ عامة المسلمين، ومنها تنطلق رسالة عظيمة تدعو إلى منهج الوسطية والاعتدال والابتعاد عن الغلو والتكفير واستباحة الدماء، وتحث على جمع الكلمة ووحدة الصف فالمسلم للمسلم كالبنيان، وتدعو إلى المحافظة على القواعد الشرعية التي جاء بها القرآن الكريم والسنة النبوية.

وطالب السديس الخطباء الثلاثة فضيلة الشيخ الدكتور بندر بليلة، وفضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، والمسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن طالب الحميد، بأن يذكروا محاسن قادة المسلمين خاصة ما تقدمه قيادة هذه البلاد المباركة من خدمات عظيمة في بناء وعمارة الحرمين الشريفين، وخدمة ضيوف الرحمن والعناية بهم، واهتمامها بقضايا أمتها ونشر تعاليم الدين الحنيف وفق المنهج النبوي، ونشرها وعنايتها بالقرآن الكريم، بجانب ما تقدمه من مساعدات ومعونات إنسانية لكافة البشر على وجه المعمورة.

وأكد الرئيس العام: نحن خطباء وأئمة الحرمين الشريفين شرفنا الله، عز وجل، بهذه المكانة العظيمة ففيها شرف عظيم وأمانة عظيمة لذلك يجب أن تكون رسالتنا رسالة تسامح وحب، علينا أن نبين لعموم الناس ما كان عليه نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام، وكيف بدأ هذا الدين، وكيف تعامل مع البشرية وحثنا على البناء والتطور وعمارة الأرض، والتعايش مع غيرنا، والإيمان بجميع الرسل والأنبياء والكتب السماوية، وأن المسلم هين لين، وألّا يأخذنا الغرور أو الكبر على الناس فما هو واجب علينا في منبر الجمعة، واجب علينا في معاملتنا مع جميع الناس.

وختم السديس حديثه برفعه الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- على صدور هذه الموافقة الكريمة، وعلى ما تجده الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي من دعم وعناية واهتمام، كما شكر جميع الأئمة والخطباء والمؤذنين بالحرمين الشريفين على اهتمامهم وحسن أخلاقهم وتعاونهم مع بعضهم البعض من أجل خدمة الحرمين الشريفين.

يذكر أن فضيلة الشيخ الدكتور بندر بليلة سوف يخطب خطبة الجمعة المقبلة لأول مرة بالمسجد الحرام، والجمعة التي تليها سوف يكون خطيب الجمعة فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني.