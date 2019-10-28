السر وراء فوز #النصر على #الهلال

السر وراء فوز #النصر على #الهلال

2019/10/28
الساعة 4:58 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

كشفت جماهير كرة القدم السعودية السبب الرئيسي وراء الفوز المهم لنادي النصر على الهلال أمس الأحد في ديربي الرياض الذي أُقيم ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وخلال استفتاء تم إجراؤه من قبل برنامج ” الدوري مع وليد” قال 36% من الجماهير إن ارتباك الهلال أهدى الفوز على طبق من ذهب للنصر، بينما قال 24 % إن لاعبي النصر كانوا مبدعين وفي أفضل حالاتهم.

واتجه 21 % للحديث عن ذكاء المدرب البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر في إدارة اللقاء وقلب النتيجة لصالحه، بينما اختار 19% من متابعي البرنامج أسبابًا أخرى.

وبدأت مباراة الهلال ضد النصر بشكل سريع وضغط من الفريقين لتسجيل هدف مبكر، قبل أن يتمكن البرازيلي كارلوس إدواردو من فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة 32.

واستغل إدواردو تمريرة مميزة من المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز ليسدد كرة قوية تهز شباك العالمي، لينتهي الشوط الأول من مباراة الهلال ضد النصر بتقدم الزعيم بنتيجة 1/ 0.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة الهلال ضد النصر، ضغط العالمي بقوة بحثًا عن هز الشباك، وتمكن المغربي عبدالرزاق حمدالله من تسجيل هدف التعادل من كرة رأسية مميزة في الدقيقة 55.

ونجح حمدالله في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 73 بعد تلقيه تمريرة مميزة من جوليانو، وضغط الفريقان لتسجيل هدف جديد، ولكن دون جدوى، لتنتهي مباراة الهلال ضد النصر بفوز العالمي بنتيجة 2/ 1.


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