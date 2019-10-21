السعودية تضع اللمسات الأخيرة لانطلاق مبادرة مستقبل الاستثمار

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

تستعد المملكة العربية السعودية لوضع اللمسات النهائية على جدول أعمال مبادرة مستقبل الاستثمار 2019، المقرر إقامتها في الرياض خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر، في فندق ريتز كارلتون، وينظمها صندوق الاستثمارات العامة.

وتستهدف المبادرة، والتي تأتي برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبرئاسة ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، استكشاف الاتجاهات والفرص والتحديات التي تشكل المشهد الاستثماري في المملكة والعالم أجمع.

وفي هذا العام، تسلط مبادرة مستقبل الاستثمار الضوء على مستقبل الصناعات، ويركز على ثلاث ركائز رئيسية هي:

1- المستقبل المستدام: استكشاف الابتكارات الجديدة، ونماذج الاستثمار التي يمكن أن تدعم الاستثمار والأرباح.

2- التكنولوجيا من أجل الخير: السياسات التي يمكن أن توجه النمو المستقبلي للصناعة والتكنولوجيا.

3-المجتمع المتقدم: النظم الثقافية والتنظيمية التي يمكن أن تلهم البشرية في عصر الآلات.

وإلى جانب البرنامج الرئيسي، سيستضيف المنتدى أيضا 3 قمم:

– كيف تغير تطور التكنولوجيا والديموغرافيا ونماذج الأعمال طبيعة العمل؟

– الترفيه التفاعلي: كيف تؤثر الابتكارات والعولمة وسلوكيات المستهلكين على عوالم الرياضة والتسلية والترفيه؟

– المجتمع المترابط: كيف تحاول الحكومات في جميع أنحاء العالم دمج الأنظمة الذكية، والنماذج التعليمية الجديدة، وزيادة الوعي الثقافي في مدنها ومجتمعاتها؟

يذكر أن مبادرة مستقبل الاستثمار أثبتت أنها منصة دولية كبيرة للنقاش الذي يقوده الخبراء بين المستثمرين والمبدعين والحكومات وكذلك القادة الاقتصاديين منذ إطلاقها في 2017، وشهدت النسخة 2018 من المبادرة اتفاقيات بأكثر من 60 مليار دولار أمريكي، وتأتي هذه المبادرة كجزء من حملة أوسع نطاقاً لتعزيز قطاع السياحة تحت راية رؤية المملكة 2030.