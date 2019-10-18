السفارة في بيروت تحذر المواطنين من مظاهرات لبنان

المواطن - الرياض

دعت السفارة السعودية في بيروت المواطنين السعوديين المتواجدين هناك إلى الابتعاد عن أماكن التظاهرات والتواصل معها عند الضرورة.

وقالت السفارة في بيان لها : نظرًا للأوضاع الأمنية الراهنة التي تشهدها الجمهورية اللبنانية، وحرصًا على سلامة المواطنين السعوديين، تود سفارة المملكة العربية السعودية في بيروت من جميع المواطنين المقيمين والزائرين أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن أماكن التظاهرات والاحتجاجات.

وشهدت العاصمة بيروت وبعض البلدات في أرجاء لبنان الخميس تظاهرات عارمة احتجاجًا على الضرائب والأوضاع المعيشية، وتحولت الاحتجاجات إلى مواجهات في ساحة رياض الصلح وسط بيروت، فيما قالت الحكومة اللبنانية إنها ستجتمع اليوم الجمعة لبحث التظاهرات في البلاد.