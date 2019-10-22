السفارة في تشيلي تحرر الحكمين الدغريري وحكمي بعدما علقا بمنطقة المظاهرات

المواطن - الرياض

نجحت السفارة السعودية لدى دولة تشيلي في تحرير كل من الحكمين فيصل الدغريري وعثمان حكمي المرافقين للمنتخب السعودي للكاراتيه المشارك في بطولة العالم الـ 11 للناشئين والشباب وتحت 21 سنة، بعد أن علقا في منطقة المظاهرات وأعمال الشغب في وسط العاصمة سانتياجو.

من جانبه أكد رئيس البعثة الدبلوماسية للمملكة في تشيلي الوزير المفوض عبدالله بن فائز الشريف أن جهود العاملين في السفارة المشاركين في لجنة الطوارئ التي شكلتها السفارة بعد أن تدهورت الأوضاع الأمنية في العاصمة سانتياجو نتيجة للمظاهرات التي أسفرت عن أعمال شغب وسرقة للممتلكات وسقوط عدد من القتلى على مدار الأيام الـ 3 الماضية في تحرير الحكمين فيصل الدغريري، وعثمان حكمي من منطقة الشغب في قلب العاصمة ونقلهما بسلام إلى فندق الهوليدي إن.

وأهاب الشريف بالمواطنين السعوديين العاملين في دولة تشيلي أو القادمين للسياحة بتوخي الحذر وأخذ الحيطة في ظل الأحوال الأمنية المتدهورة مشددًا على ضرورة تواصل المواطنين السعوديين مع السفارة في حالة تعرضهم لأي خطر من أجل عمل التدابير اللازمة لرفع هذا الخطر عنهم.

وكانت سفارة المملكة في تشيلي قد دعت المواطنين المقيمين والزائرين قبل أيام لأخذ الحيطة والحذر، نظرًا للأوضاع الأمنية التي تشهدها جمهورية تشيلي حاليًا، وأهابت السفارة بالجميع بالابتعاد عن أماكن التظاهرات والاحتجاجات؛ حرصًا على سلامتهم، ودعت للتواصل معها في حال حدوث أي طارئ.

يذكر أن تشيلي تشهد أعمال شغب واحتجاجات عارمة بسبب رفع الحكومة أسعار تذاكر النقل، ما دفع السلطات لإعلان حظر التجوال في العاصمة سانتياجو، بعد أعمال نهب وحرق ووقوع مواجهات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن.