السفير الأمريكي : حجم التبادل مع المملكة 48 مليار دولار ونطمع في المزيد

المواطن - الرياض

أكد السفير الأمريكي جون أبي زيد على الدور الخاص الذي تلعبه المشاركة الاقتصادية في تعزيز الشراكة طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والمملكة.

وقال السفير أبي زيد في كلمة له أمام أعضاء مجموعة رجال الأعمال الأمريكيين في الرياض (ABGR) اليوم: “منذ أكثر من 75 عامًا، تعمل الشركات الأمريكية مع نظرائهم السعوديين لتعزيز الرخاء في كلا البلدين”.

وأضاف السفير أبي زيد “إن العلاقة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة علاقة قوية وذات منفعة متبادلة، واليوم يصل حجم التبادل التجاري بين بلدينا إلى أكثر من 48 مليار دولار سنويًا.. هدفي هو العمل مع قادة الأعمال في الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية لتعزيز علاقاتنا والاستفادة من الفرص الجديدة للتجارة والاستثمار التي وُجدت في إطار رؤية 2030.”

كما سلط السفير أبي زيد الضوء على الرؤية الطموحة للمملكة العربية السعودية 2030، وأضاف قائلًا ” ترغب الولايات المتحدة أن تكون الشريك المفضل في تحقيق هذه الرؤية، وسأواصل تشجيع الحكومة السعودية على تعزيز بيئة تسهل الاستثمار والتجارة والتعاون الاقتصادي.”

يذكر أن عضوية مجموعة رجال الأعمال الأمريكيين في الرياض (ABGR) تتألف من مواطنين أمريكيين وموظفي الشركات الأمريكية (الأمريكيين وغير الأمريكيين على حد سواء) وممثلي الشركات السعودية الذين يشاركون بنشاط في الترويج للمنتجات أو الخدمات الأمريكية. ولمعرفة المزيد من المعلومات حول مجموعة رجال الأعمال الأمريكيين في الرياض (ABGR) ندعوكم لزيارة الرابط التالي: (هنا).