السفير السعودي يزور جامعة عين شمس ويشيد بإمكانياتها التكنولوجية

المواطن - الرياض

في إطار متابعة السفارة السعودية بالقاهرة والملحقية الثقافية لأبنائها الطلاب السعوديين الدارسين في الجامعات المصرية المختلفة زار السفير / أسامة بن أحمد نقلى سفير خادم الحرمين الشريفين بجمهورية مصر العربية والمندوب الدائم للمملكة بالجامعة العربية، جامعة عين شمس، اليوم، رافقه الملحق الثقافي السعودي الدكتور /خالد بن عبدالله النامي حيث، كان في استقبالهما أ.د /محمود المتيني رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.

رحب د/ المتيني، بزيارة السفير أسامة نقلي، كونها أول زيارة يقوم بها للجامعة، مؤكداً في الوقت نفسه عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والممتدة عبر عقود طويلة من التعاون المثمر في كل المجالات لا سيما التعليم والثقافة، لافتاً إلى أن هناك تعاون جيد بين الجامعة والجامعات السعودية التي باتت تحتل مكاناً مرموقا دولياً، مشيراً إلى أن جامعة عين شمس لم تدخر جهداً أو منهجاً تعليمياً حديثاً إلا وأدخلته ضمن العملية التعليمية؛ وذلك لمواكبة العصر والتكنولوجيا التعليمية، مشيداً بالإقبال الطلابي من قبل السعوديين إلى الالتحاق بالجامعة، مشيراً إلى ارتفاع عدد الطلاب السعوديين الدارسين بالجامعة.



كما زار السفير والملحق الثقافي كلية الطب البشري بالجامعة واطلعوا على الأجهزة والمعامل الطبية والفنية التي يتم التعامل بها والمواكبة لتكنولوجيا التعليم الحديثة عالمياً، وهو ما جعل السفير نقلي يشيد بالجامعة صاحبة التاريخ الطويل في التعليم.

الجدير بالذكر أن سعادة السفير قام بعمل لقاء مفتوح مع عدد من الطلبة والطالبات السعوديين الدارسين بالجامعة، حيث استمع لمطالبهم ووعد بالعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل الجامعة.

في نهاية اللقاء تم تبادل الدروع التذكارية والتقاط الصور توثيقاً لهذه الزيارة.