السفير لدى الكويت مهنئًا صباح الأحمد بعودته: أنورت بقدومك الدار
بعد رحلة علاج ناجحة في أميركا

السفير لدى الكويت مهنئًا صباح الأحمد بعودته: أنورت بقدومك الدار

2019/10/16
الساعة 10:37 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

تقدم سفير المملكة لدى الكويت، الأمير سلطان بن سعد، بالتهنئة للشعب الكويتي بمناسبة عودة الأمير الشيخ صباح الأحمد إلى البلاد بعد رحلة علاج ناجحة في الولايات المتحدة الأميركية.

وقال سمو السفير : باسم منسوبي سفارة المملكة العربية السعودية وباسمي نهنئ أنفسنا والشعب الكويتي بمناسبة عودة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد بالسلامة إلى أرض الوطن ونقول: أنورت بقدومك الدار يا غالي وأسفرت من عقب ما عاد غايبها”.

ووصل أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، صباح اليوم الأربعاء، عائدًا من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد استكمال فحوصاته الطبية بنجاح.


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