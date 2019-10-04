السلطات العراقية تتهم قناصة مجهولين بقتل المتظاهرين

المواطن - متابعة

اتهمت السلطات العراقية، مساء اليوم الجمعة، قناصين مجهولين بقتل 4 أشخاص، هم مدنيان وعنصران من القوات الأمنية ببغداد، مع استمرار التظاهرات المناهضة للحكومة منذ الثلاثاء.

وأفادت خلية الإعلام الأمني في بيان عن “استشهاد اثنين من عناصر القوات الأمنية ومواطنين اثنين” في وسط بغداد “بنيران قناصين مجهولين”، حسبما نقلت “فرانس برس”.

وكانت مصادر أمنية وطبية عراقية قد أكدت مقتل 10 محتجين خلال تظاهرات الجمعة في العاصمة العراقية.

تأتي هذه التطورات بالتزامن مع دعوة الأمم المتحدة السلطات العراقية للتحقيق سريعًا وبشفافية في مسألة استخدام قوات الأمن القوة بحق المتظاهرين.