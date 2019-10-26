السلطات العراقية تمهل المتظاهرين نصف ساعة لإخلاء ساحة التحرير قبل اقتحامها

المواطن - متابعة

أمهلت السلطات العراقية المتظاهرين نصف ساعة لإخلاء ساحة التحرير قبل اقتحامها، بعدما احتشدوا وقطعوا الطرق الرئيسية، وسط العاصمة بغداد منذ الأمس.

وفي وقت سابق أجبر الأمن العراقي المتظاهرين على التراجع إلى ساحة التحرير باستخدام الغاز المسيل للدموع، عقب محاولتهم عبور جسر الجمهورية باتجاه المنطقة الخضراء.

ويشهد العراق حركة احتجاجية في بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب يطالب فيها المتظاهرون الحكومة بمحاربة الفساد وتوفير فرص عمل.

وكانت مفوضية حقوق الإنسان في العراق أعلنت اليوم ارتفاع ضحايا المظاهرات إلى 63 قتيلًا و2592 جريحًا خلال يومي الجمعة والسبت.

من جانبه صعّد زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، من لهجة انتقاده للمسؤولين في العراق، داعيًا من وصفهم بـ”المسؤولين الفاسدين” إلى الاستقالة قبل أن يقالوا.