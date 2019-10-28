السلمي: الكشف عن تفاصيل صندوق دعم الإعلاميين الرياضيين قريبًا

المواطن - مروة نبيل

أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، الدكتور رجاء الله السلمي، أنه سيتم الكشف عن كيفية تفاصيل صندوق دعم الإعلاميين الرياضيين خلال الفترة المقبلة.

وأعلن السلمي خلال حفل جائزة التميز للإعلام الرياضي لعام 2019، عن إنشاء صندوق دعم الإعلاميين الرياضيين الذي يهدف لتقديم الدعم والمساعدة للإعلاميين الرياضيين وأسرهم.

وأضاف: “سيتم الكشف عن تفاصيله بشكل موسع في وقت لاحق، ومن المنتظر أن يخصص الصندوق لدعم أسر الإعلاميين وتلمس احتياجاتهم والوقوف معهم، وتتولى لجنة خاصة بالصندوق إدارة شؤونه وتنظيمه”.

واختتم السلمي تصريحاته قائلًا: “وستعلن اللجنة أهداف الصندوق والفئات المستهدفة عقب انعقاد الاجتماع القادم لمجلس إدارة الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي”.

يُذكر أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، أعلن عن تقديم مبلغ نصف مليون ريال لصندوق دعم الإعلاميين الرياضيين.