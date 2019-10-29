السليتي جاهز لمباراة #الاتفاق والفيحاء
بعد تعافيه من الإصابة

السليتي جاهز لمباراة #الاتفاق والفيحاء

2019/10/29
الساعة 8:26 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

شارك النجم التونسي نعيم السليتي في جزء من مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق الجماعي، مساء اليوم الثلاثاء، بعد تجاوزه الاختبارات الطبية.

وكان نعيم السليتي قد تعرض للإصابة خلال مباراة الاتفاق والعدالة الأخيرة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ولكنه تعافى، وأثبتت الفحوصات الطبية جاهزيته للمشاركة في المباريات.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق ضيفًا على نظيره الفيحاء، مساء يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في المركز العاشر بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 9 نقاط.


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